MHP teşkilatı ‘’ Komşun Nasılsın’’ programında depremzede ailenin evine konuk oldu.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan, ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Hamidiye Mahallesinde Maraş’tan gelen depremzede Mehmet Tüfenk’in evini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldular.

Mehmet bey ve Hülya Hanım’ın taleplerini dinleyen MHP heyeti, talepleri yerine getirmek için en kısa sürede çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.

Doğan, Hatay'da, meydana gelen büyük afetle yaşanan sıkıntıların ve üzüntülerin birlikte aşılacağını belirtti. Milletçe bu afetin yaralarının sarılmasında maddi olduğu kadar, ziyaretlerin ve buluşmaların da moral yüklediğinin altını çizerken, bu buluşmada duygulu anlar yaşandığını, İnegöl halkının da selamlarını iletirken, onlardan da selam getirdiklerini söyledi.