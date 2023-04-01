Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı ‘’Komşum Nasılsın’’ programı ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Kapalıçarşı, Uzun Sokak ve Metal Sanayi'de yapılan esnaf ziyaretlerine MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan katıldı.

Esnafları tek tek ziyaret eden Bilal Doğan 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine değindi. Cumhur İttifakı’na destek isteyen Doğan, esnafın sorun ve isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını söyledi.Esnaflara bol bereketli kazançlar diledi.

Ardından MHP teşkilatı Alanyurt Fatih Mahallesi'nde Cihan ailesini'nin evini ziyaret ederek ''Komşum Nasılsın'' programı kapsamında iftar sofrasına konuk oldular.

Cihan ailesi'nin taleplerini dinleyen MHP heyeti, talepleri yerine getirmek için en kısa sürede çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.

MHP heyeti, bir dier vatandaşımız Akal ailesi’nin evine ziyarette bulundu. Sohbet eşliğinde geçen programda Akal ailesinin sorunlarını dinleyip not aldılar.

Beraberinde MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Alanyurt Merkez Camii'nde teravih namazı kılıp vatandaşlarla sohbet ettiler.

MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan esnafı ziyaret ederek sohbet etti hem de sorunlarını dinleyerek bereketli kazançlar diledi.

Cumhur İttifakı’na destek isteyen Doğan, ''Ziyaretlerimizde esnaf ve vatandaşlarımızın partimize olan ilginin giderek arttığını görüyor, vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha sunuyorum." dedi.