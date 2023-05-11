2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala MHP Teşkilatı tam kadro sahada.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Kasım Efendi Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundular. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyip notlar aldılar. İlgi ve alakayla karşılayan esnafa hayırlı işler bol kazançlar dilediler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte İnegölspor Kulübünü ziyaret ettiler. Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdüren ekibin antrenmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikramında bulundular. Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile hasbihal edip, İlgi ve alakalarından dolayı İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğluna teşekkür ettiler.

Beraberinde MHP Teşkilatı Erzurum İspir Köyü Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’ni ziyaret ettiler. Dernek Üyeleri ile bir araya gelerek Hasbihal edip, sorun ve talepleri dinlediler. İlgi ve alakalarından dolayı Dernek Başkanı Sıddık Döngel’e ve Dernek Üyelerine teşekkür ettiler.

Bu ziyaretlerinin ardından Turgutalp Köyü'nü ziyaret edip, köy halkı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlediler. Sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı Turgutalp Köyü Muhtarı Beşir Alıç'a ve köy halkına teşekkür ettiler.

Haber merkezi