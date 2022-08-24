MHP Genel Merkezinin 4 Eylül'den itibaren "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları yapacağını açıklamasının ardından İnegöl İlçe Teşkilatında çalışmalar hız kazandı.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı dün akşam tüm yönetim ve mahalle başkanları ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, yapılacak faaliyetlerle alakalı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancımızla hazırız. İnşallah Cumhur İttifakı seçimlerden zaferle çıkacaktır. MHP bu ülkenin sigortasıdır. Genel Başkanımızın da talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz " dedi.