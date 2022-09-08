MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun, 11 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Bursa/Gökdere Meydanı Miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenecek olan “Aday Belli Karar Net” mitingine tüm ilçe halkını davet etti.

Parti binasında bir açıklama yapa Başkan Aytekin Torun şu ifadeleri kullandı;

“Bilindiği üzere partimiz 4 Eylül Pazar günü Sivas'ta 2023 seçimleri için ilk mitingini gerçekleştirdi. 2023'e doğru “Aday Belli Karar Net” mitingimizin ikincisi 11 Eylül günü, yani bu pazar Bursa Gökdere Meydanında gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle Bursa tarihi günlerinden birini yaşayacak. Öncelikle belirtmek isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimlerine büyük hassasiyet ve titizlikle hazırlanıyor. Çünkü ülkemizin tam bağımsızlık ve istikrar yolu 2023 seçimlerinden geçiyor. Cumhur ittifakıyla her geçen gün ivme kazanan ve güçlenen ülkemiz, küresel siyasete de yön vererek çözüm üreten bir ülke konumu olmayı sürdürüyor. Tüm atılımlar gerçekleştirilirken, ülkemize yapılan tehditlere de misliyle karşılık veriliyor. Cumhur İttifakı'nın attığı adımlar ülkemizin tarihine milletimizin hafızalarına altın harflerle kazınıyor. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Türk milleti için hayati önem taşıdığının bilinci ve milletimizden aldığımız güç ile MHP İnegöl ilçe teşkilatı olarak bizler de genel başkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda aylardır saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“12 Haziran'da Genel Sekreterimiz sayın İsmet Büyükataman ve Bursa Vekilimiz Hidayet Vahapoğlu’nun da katılımıyla 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısını ilçemizde gerçekleştirmiştik. Yine aylardır köy ziyaretlerimiz, mahalle ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Şükürler olsun ki İnegöllü hemşerilerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de MHP'ye ülkenin sigortası gözüyle bakıyor ve gittiğimiz her yerde bizlere teveccüh gösteriyor. Ülkemizi adım adım 2023 hedefine götürdüğümüz bu süreçte, konuşmamın başında da belirttiğim gibi ikinci açık hava toplantımız 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'da Bursa Gökdere Meydanı'nda gerçekleşecek. Genel Başkanımızın, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 seçimleri öncesi çok önemli mesajları olacak. Bu vesileyle ben tüm ülküdaşlarımızı ve ilçe halkımızı mitinge davet ediyorum.”

ÜCRETSİZ OTOBÜSLER KALDIRILACAK

“Miting alanına gitmek isteyen vatandaşlarımız için ücretsiz otobüslerimizi tahsis ettik. Pazar günü İnegöl'de 9 noktadan saat 15:00’da Önü otobüs hareket ettireceğiz. Bu alanlar; Belediye Önü, Fatih Camii Önü, Yeşil Camii Önü, Pazartesi Pazarı Önü, Mesudiye Asmalı Kahve Önü, Toki Zirve Kafe Önü, Yenice Meydan, Alanyurt Köy İçi, Alanyurt Pazar Alanı olacak... 2023'e doğru, aday belli, karar net diyoruz ve tüm ilçe halkımızı Bursa mitingimize davet ediyoruz.”

