MHP İlçe teşkilatı "komşum nasılsın" programı kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret ederek iftar yapıyorlar.

Bu akşam MHP İl Başkan Yardımcısı Hanifi Elaltuntaş, İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan, Yeniceköy mahallesinde ikamet eden Serkan Kılıç'ın evini ziyaret ederek, iftar yaptılar.

İftarın ardından ailenin taleplerini dinleyen MHP heyeti, talepleri yerine getirmek için notlar aldılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına da destek isteyen heyet, ev sahibi ve ailesine teşekkür ettiler.