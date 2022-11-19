MHP Bursa İl Başkanlığı seçim hazırlıkları çerçevesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak sandık müşahitlerine bilgilendirme eğitimlerine başladı. İl teşkilatı tarafından İnegöl ilçe teşkilatına da bilgilendirme yapıldı.

MHP Bursa İl Teşkilatı, “2023’e doğru, aday belli karar net “sloganıyla genel seçimlere yönelik hazırlık çalışmalarına başladı. Ziyaretler, buluşmalar, mitingler ve toplantılarla uzun süredir saha çalışmalarına devam eden MHP İl Teşkilatı, yaklaşan seçimlere yönelik kent genelinde tüm sandık müşahitlerine eğitimler vermeye başladı.

17 ilçede eş zamanlı olarak başlayan bilgilendirme programları çerçevesinde ilçelerdeki sandık görevlilerine eğitim veriliyor. Alanında uzman avukatlar, sandık güvenliğini ön planda tutmak için dikkat edilmesi gereken konularda müşahitleri bilgilendiriyor.

EĞİTİM İNEGÖL’DE DE VERİLDİ

Dün akşam İnegöl ilçe yönetiminin de katılımıyla, Av. Bünyamin Aygece tarafından sandık görevlileri bilgilendirme eğitimlerinin ikinci toplantısı İnegöl’de yapıldı.