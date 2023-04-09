Milliyetçi Hareket Partisi dernek ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Yöneticisi İsmail Yağlı, İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, Cemiyet Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ‘nin düzenlemiş olduğu iftar programına konuk oldu. Yemekten sonra vatandaşlarla buluşan MHP heyeti, Cumhur ittifakına destek istedi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çözümü için her türlü desteğin verileceğini ifade ettiler.