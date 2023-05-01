14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerde MHP'ninKahramanmaraş 2.sıra adayı olarak gösterilen Doç. Dr. Turan Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Aday listesinde isminin açıklanmasıyla saha ziyaretleri ve toplantılara ağırlık veren MHP Milletvekili adayı Doç. Dr. Turan Şahin, kapı kapı gezerek Cumhur İttifakına ve partisine destek istiyor.

Doç. Dr. Şahin bu kez ise Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren özel bir restoranda gerçekleşen toplantıda konuşan, MHP Milletvekili adayı Doç. Dr. Turan Şahin: “Malum olduğunuz üzere Cumhur ittifakı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Yenikapı'da milli bir ruh ile doğmuş idi. Akabinde biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. Sürecin devamında da 2018 yılında Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak seçime katılmıştık. 14 Mayıs’ta da yine Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gidiyoruz” dedi.

Millet İttifakı partilerinden farklı olarak Cumhur İttifakı partilerinin seçime kendi logoları ile girdiğinin altını çizen Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Milletvekili aday listelerinin belirlenmesine ilişkin olmak üzere hatırladığınız üzere biz MHP olarak milletvekili aday listemizi Genel Başkanımızın takdirleriyle 6 Nisan 2023 gecesi diğer tüm siyasi partilerden önce olmak üzere açıkladık. Hemen ertesi gün 7 Nisan 2023 tarihinde de Yüksek Seçim Kuruluna biz Milletvekili aday listelerimizi verdik. Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakının diğer mensupları gibi liyakatli ve ehliyetli adaylarıyla seçime kendi logosu altında Cumhur İttifakı çatısı altında girmektedir.Bizim karşımızdaki ittifaka baktığımızda özellikle başlangıçta büyük umutlarla kendilerince büyük umutlarla seçime kendi logolarıyla gireceklerini ifade eden Devadır,Saadettir, Demokrat Parti’dir,Gelecek Partisidir kendi logoları ile ve kendi bağımsız aday listeleri ile seçime girmedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girdiklerini ve aziz milletimizin karşısına kendilerinin bu anlamda çıkamadığını biz gördük.Listeler yapılırken çeşitli pazarlıkların olduğu hususunu da bütün ülkemiz Türkiye'miz müşahede etti.”

YEDİ DÜVEL BU SÜREÇTE CUMHUR İTTİFAKI’NIN KARŞISINDA

Millet İttifakı’nın 7+2 şeklinde olduğuna işaret eden Doç.Dr. Şahin şunları ifade etti: “O zaman 6'lı masa dediğimiz şimdi ise 7 + 2 olan,bir de benim eklediğim‘yedi düvel dediğimiz’ bir oluşumla biz Cumhur İttifakı olarak karşı karşıyayız. Yedi düvel Cumhur İttifakı’nın karşısında bu süreçte.Bu ifadeyi kullanırken benim hatırıma hep şu şiir gelir Vatan şairimiz merhum Namık Kemal'in ifade ettiği gibi “Zalim ne kadar pervasız olursa olsun yine zulmün binasını biz yıkarız. Dünyanın merkezine atsalarda bizi türbeyi arzı patlatır çıkarız” düsturuyla biz Cumhur ittifakı bu anlamda hareket ediyoruz. Ben Aziz milletimizin takdirlerine ve hatırlamalarına ilişkin olmak üzere karşımızdaki bu ittifakın söylemlerini de kısaca hatırlatmak isterim. Karşımızdaki ittifaka baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun söylemleri bazen unutula da biliyor. Bir ifadesinde demişti ki ben Kandil’i yerle yeksan edeceğim. Eğer bunu yapmazsambana da Kılıçdaroğlu demesinler ifadesini kullanmıştı. Ben hep altını çiziyorum. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren teskereye Suriye'ye Irak’ta sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren teskere HDP'nin de baskısıyla hayır oyu verdiğini biz hatırlıyoruz.Yine aynı Kılıçdaroğlu YPG'yibiz terör örgütü olarak görmüyoruz ifadesinde bulunmuş idi.Yine aynı Kılıçdaroğlu'nun CHP'li yetkilisi HDP ile PKK arasında herhangi bir ilişki görmedik ifadesini kullanmıştır. Yine aynı Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin olmak üzere yerli ve milli projeye ilişkin olmak üzere yabancı devletlerin büyükelçilerine ülkemizi şikâyet eden de bir mektup göndermiştir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizi hiçbir yerde yıpratıcı yadırgatıcı eleştirici bir söylemde bulunmalıyız ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda Kanal İstanbul projesi ile ilgili yabancı devletlere ülkemiz şikâyet ettiği hususunu da ben tekrar Aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum.”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ilk dakikalarından itibaren tüm teşkilatlarıyla sahada olduklarını ifade eden Şahin şunları söyledi: “Ülkü Ocakları Başkanımız Dursun Nar burada depremin ilk gününden itibaren kardeşinin de Şehit olmasına rağmen Kahramanmaraş’ımızın insanının ihtiyaçlarına koştu. Enkaz kaldırmada görev aldı, sonrasında hemen koordinasyon merkezi kurup insani yardım faaliyetlerine yöneldi. MHPİl Başkanımız Vahit Beyaynı şekilde.MHP ve Ülkü Ocakları teşkilatlarımız tüm kademeleri ve tüm neferleri ile sahadaydı. Biz vatandaşımızın yarasını sarma derdindeyiz.Bu güzelliğinde neticesini biz sahada görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne özellikle bir teveccühün olduğunu da bu anlamda görüyoruz. Burası malumunuz deprem bölgesi vatandaşlarımızın, bizlerin acıları var. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyorum. Diğer seçim bölgelerindeki gibi bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Sesli miting şeklinde veyahut otobüslerin gürültülüpropaganda yapmasışeklinde bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Tamamen sükunetle, suhuletle vatandaş acısını paylaşmak üzere önceliğimiz o şekilde biz hareket ediyoruz. Çadırlarımızı ve konteynerlerimizi ziyaret ediyoruz. Taziye evlerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla bir ve beraber olmaya gayret ediyoruz. Cenabı Allah diyor ki ben hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım gönlüne sığdım diyor.Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun peşindeyiz. Bunun arzusu içerisindeyiz. Ziyaretlerimizde bazen teyzelerimiz amcalarımız özellikle çadırlara gittiğimizde siyasi partiden geldi denildiğinde tabii uzaklaştıklarını görüyoruz.Ama dayanamayıp hangi partiden diye sorulduğunda MHP'den gelinmiştir denildiğinde teyzelerin amcaların ellerini kalbine koyduğunu görüyoruz.”

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle galip çıkacaklarına inandığını söyleyen Doç. Dr. Turan Şahin son olarak şunları söyledi:

“Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli başkanlığında Cumhur ittifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağımıza şüphemiz yoktur. İnşallah Cumhurbaşkanımızı tekrardan Cumhurbaşkanı yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisini ise Dr. Devlet Bahçeli liderliğinde Meclise daha da güçlü göndereceğiz. Kahramanmaraş her zaman yüce Türk Devletinin bekasından yana olmuştur. İnşallah ki, 14 Mayıs zaferinin ateşi Kahramanmaraş’tan Türkiye’ye yayılacaktır. Aziz milletimiz bir kez daha kendi aralarında dahi anlaşamayan, kaç kişi oldukları meçhul olan bir ittifaktan yana olmadığını gösterecektir.”