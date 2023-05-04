MHP Kahramanmaraş 2. Sıra Milletvekili adayı Doç. Dr. Turan Şahin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, bundan sonra da hep vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren sahada olduklarının hatırlatan Doç. Dr. Turan Şahin konuşmasında şunları kaydetti:

“MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar başta olmakla tüm teşkilatlarımızla birlikte burada depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına koştuk. Enkaz kaldırmada görev aldık, daha sonrasında ise insanı yardım faaliyetleri yürüttük. Bizler burada diğer seçim bölgelerindeki gibi bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Kahramanmaraş deprem bölgesi vatandaşlarımızın bizlerin acıları var. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Sesli, gürültülü, miting şeklinde ve yahut otobüslerin propaganda yapması şeklinde bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Tamamen sükunetle, suhuletle vatandaşlarımızın acısını paylaşmak önceliğimiz.”

Çadırkent ve konteynerler başta olmak üzere gittikleri her yerde vatandaşların ilgisi ve sevgisiyle karşılaştıklarını ifade eden milletvekili adayı Şahin, çadırkentlerde ve konteynerlerde yaşayan vatandaşları, fabrikalarda çalışan emekçileri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları ziyaret ettiklerini belirterek, "Sabahın erken saatlerinden, geceniz geç saatlerine kadar sahadayız. Ve Kahramanmaraş’ımız tekrar eskisi gibi oluncaya kadar da teşkilatlarımızla hep sahada olacağız. Gittiğimiz yerlerde hep vatandaşların sevgisiyle, ilgisiyle karşılaşıyoruz" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında MHP'nin 100 sözünden oluşan seçim beyannamesinde de açıklanan tüm maddelerin uygulanması için 15 Mayıs’tan itibaren daha güçlü bir temsille çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Şahin, “Başta atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması, görevde olan uzman erbaşlarımıza kadro verilmesi, staj süreleri ile çıraklık sürelerinin başlangıç tarihlerinin emeklilikte sayılması, üniversite sınavının kaldırılması ve gençlerimizin yeteneklerine uygun yönlendirme yapılası, imkanı olmayan öğrencilerimizin devlet yurtlarında ücretsiz barınmaları, askerlik borçlanmasının ücret ödenmeden prim günü sayılması hususları olmak üzere verdiğimiz tüm sözlerimizi bundan önce olduğu gibi yine 15 Mayıs tarihinden itibaren daha güçlü bir temsille çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Şahin, konuşmasını "Bir Oy Erdoğan’a, Bir oy MHP’ye" sloganı ile sonlandırdı.