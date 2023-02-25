Kahramanmaraş merkezli depremde evleri zarar gördükten sonra İnegöl’e gelen depremzede aileleri Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, kahvaltıda ağırladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerine giden depremzede ailelere tüm ülkede olduğu gibi İnegöl’de de kapılar sonuna kadar açıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, depremzede vatandaşlara yaşadıkları trajediyi bir nebzede olsa unutturmak için bugün kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Kızılelma Çiftliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, MHP Bursa İl Yöneticiler, MHP İnegöl İlçe Yöneticileri ve deprem mağduru aileler katıldı.

Kahvaltı sonrası depremzede çocuklarla at binme etkinliği ve animatörler eşliğinde çeşitli oyunlar oynatıldı.

Düzenlenen etkinlik ile alakalı açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram şu ifadeleri kullandı;

“MHP inegöl ilçe başkanlığı olarak Bursa Milletvekilimiz Hidayet Vahapoğlu ve İl Başkanımız Cihangir Kalkancı'nın katılımlarıyla deprem mağduru ailelerimizle kahvaltı programında bir araya geldik. Deprem Mağduru Ailelerimize ve Çocuklarımıza bir nebze olsun moral vermek ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Ailelerimiz ve Çocuklarımızla Bundan sonraki süreçte de yakından ilgilenmeye devam edeceğiz.



Bu vesileyle bir kez daha Milletimize Geçmiş Olsun dileklerimizi iletiyor, Yaralarımızı Birlikte Saracağımıza İnanıyorum.”