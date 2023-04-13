Migros tarafından KAP’a yapılan açıklamada Tez-Koop. İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Yapılan anlaşmaya göre; Tez-Koop İş üyesi Migros çalışanlarına birinci yıl için brüt ücretlere kıdem yıllarına göre Ocak'ta yüzde 56-yüzde 71 arası değişen oranlarda; Temmuz'da ise sabit yüzde 15 oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak.

Sosyal yardımlarda ise; yıllık yüzde 66 ile yüzde 82 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.