Bursa’da şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla iç içe bir sabah geçirmek isteyenlerin ilk durağı Mihraplı Kent Parkı oluyor. Güne dinç başlamak isteyen vatandaşlar, sabah sporu için Mihraplı Kent Parkı’nı tercih ediyor.BURSA (İGFA) -Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mihraplı Kent Parkı, 500 bin metrekarelik alanıyla Bursalıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde piknik ve eğlencenin merkezi olan park, sabah saatlerinde ise sporseverlerin başlıca uğrak noktası oluyor.

Sabahın erken saatlerinde, güne zinde başlamak isteyen Bursalılar, Mihraplı Kent Parkı’nı tercih ederek yürüyüş yapıyor, spor aletlerinde egzersiz de yapan vatandaşlar, temiz havanın tadını çıkarıyor. Yeşil Bursa’nın kalbinde yer alan bu park, geniş alanı, düzenli yolları ve doğal güzellikleriyle sporseverler için bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

GÜNE ENERJİK BAŞLAMAK İÇİN BİR VAHA

Sabah saat 06:00’dan itibaren parkın yürüyüş yollarında çeşitli yaş gruplarından insanlar görmek mümkün. Kimisi tempolu yürüyüş yaparken, kimisi koşu bandına gerek duymadan parkın doğal yollarında koşmayı tercih ediyor. Mihraplı Kent Parkı’nın 500 dönümlük geniş alanı, kalabalık olmadan spor yapabilme imkânı sunuyor. Üstelik parkın içinde yer alan bisiklet yolları, paten alanları ve spor aletleri, her seviyeden sporsever için ideal bir ortam sağlıyor.

SADECE SPOR DEĞİL, RUH DİNLENDİREN BİR MANZARA

Mihraplı Kent Parkı, sporun yanı sıra ziyaretçilerine doğayla iç içe olmanın huzurunu da sunuyor. Parkta sabah yürüyüşü yapan Gülşen Demir, “Her sabah buraya geliyorum. Şehrin ortasında böylesine geniş bir yeşil alan bulmak çok büyük bir nimet. Hem sporumu yapıyorum hem de doğanın sessizliğiyle kendimi dinliyorum. Burası benim için adeta bir terapi merkezi gibi.” diyerek parkın hem bedensel hem de zihinsel sağlığa katkısını vurguladı.

AİLELER İÇİN DE UYGUN BİR ALAN

Mihraplı Kent Parkı sadece bireysel sporcuların değil, aynı zamanda ailelerin de sıkça ziyaret ettiği bir alan olma özelliğini de yıllardır korumayı sürdürüyor. Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıkan aileler, oyun parklarında çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. Ayrıca parkta yer alan açık hava fitness aletleri, gençlerden yaşlılara kadar herkesin kolaylıkla spor yapmasına olanak tanıyor.