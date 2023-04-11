Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetzede çocukları çeşitli sinema etkinlikleriyle bir araya getiriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Acun Medya iş birliğinde Kral Şakir’in sevilen sinema filmi, “Mikrop Avcıları Cumburlop”un Gaziantep’teki ilçelerde gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yapım çizgi dizisi Kral Şakir’ in sinema filmi "Mikrop Avcıları Cumburlop" sinemalar ile aynı anda Gaziantep’te Sani Konukoğlu İlkokulu’nda yayınlandı.

Çocuklar film öncesi, uzmanlar tarafından yapılan oyun ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Depremden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla 4 Nisan’da İslahiye Kalyon Kent’te gösterimde olan film, 5 Nisan Nurdağı Tek Yürek Meydanı’nda çocuklarla buluştu.