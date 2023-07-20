Milas’ın Ören Mahallesi’ne giderken Akbelen Ormanı’nın üst kısımlarında çıkan yangını fark eden belediye personelleri, alevlerin büyümesini engelledi.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın Ören mahallesine giderken Akbelen Ormanı’nın üst kısımlarında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan Milas Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelleri, büyük bir felaketin önüne geçti.

Görevli olarak Ören’e yol alan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller, ormandan yükselen alevleri fark ederek anında müdahalede bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü’ne de ihbarda bulunan ekipler, alevlerin büyümesini engelledi.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz, iş programları dahilinde Ören'e giderken Akbelen Ormanı'nın üst kısmında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmışlar ve ilgili yerlere haber vererek büyük bir felaketin önüne geçmişlerdir. Böylesine duyarlı bir davranışta bulunan mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Milas’ta 2021 yılında çıkan ve 11 gün süren büyük yangında 8 bin hektardan fazla ormanlık alan küle dönerken, geçtiğimiz günlerde iki gün arayla çıkan yangınlarda ise 330 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.