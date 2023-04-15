Muğla'nın Milas Belediyesi, üretim yapan küçük aile işletmelerini desteklemek için %50 Hibeli Mısır Tohumu desteğinde bulunacak.

MUĞLA (İGFA) - 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Milas Ziraat Odası kayıt belgesi, hayvan varlık listesi ve kimlik fotokopisi ile şahsen yapılacak başvurular sonucunda desteklemede bulunulacak.

Danışment, Etrenli, Eğridere, Ekindere, Karşıyaka, Derince, Hacıahmetler, Köşk, Karakuyu, Kızılcakuyu, Hisarcık, Çandır ve Kurudere’yi kapsayan %50 Hibeli Mısır Tohumu desteklemesinden 5-10 dekar arası tarlası olan üreticiler yararlanabilecek.

Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda hizmet veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede başvuruların 17 – 25 Nisan tarihleri arasında şahsen yapılması gerektiği ve müracaatta bulunacakların 0 (252) 512 2826 / 244-245 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.