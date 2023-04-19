Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Milas Belediyesi tarafından parklarda yapılan bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, okullarda ot temizliği çalışması da başlatıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, Danişment Mahallesi’nde oyun gurubu kurulumu ile Selimiye Mahallesi Karayolları Mevkii’nde tırpanla ot biçme çalışmalarını tamamladı.



Demirciler, Kısırlar, Kuzyaka, Karapınar, Balcılar, Kayabükü, Göldere mahallelerindeki oyun gurubu, bank ve masa tamirat ve boyama çalışmalarının da tamamladığını ifade eden ekipler, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdiler:

“Çamovası, Bahçe, Ağaçlıhöyük’teki okulların ot temizliği çalışmalarının yanı sıra Akkovanlık, Ortaköy, Çallı, Olukbaşı ve Çamlıyurt’taki kent mobilyalarının tamirat, boya, yeni kent mobilyalarının montajlanması ve oyun grubu tamirat işlerimizi tamamladık. Avşar’da, tırpanla ot temizliği çalışmalarımızı tamamladık. Güllük’te ise sahil yolu peyzaj çalışmaları kapsamında toprak tesviyesine başladık. Belli bir program çerçevesinde Milas genelinde gerçekleştirdiğimiz bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz.”