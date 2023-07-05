Muğla'nın Milas ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında 8 Temmuz’da Güllük’te gerçekleştirilecek Melike Şahin konseri öncesinde kortej yürüyüşü yapılacak. Birbirinden keyifli anların yaşanacağı yürüyüş, saat 17.00’de Polat Kafe önünde başlayacak.MUĞLA (İGFA) - Milas Güllük'ün sokaklarını kortej ve konser coşkusu saracak.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Milas Belediyesi tarafından Güllük’te düzenlenecek konserde Melike Şahin sahne alacak.

Konser öncesinde ise Güllük sokakları kortej yürüyüşü ile renklenecek. 8 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Güllük Mahallesi’ndeki Polat Kafe önünde bir araya gelecek vatandaşlar, müzik ve animasyon ekipleri eşliğinde Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası’na, oradan da Güllük Stadyumu’na yürüyecek.

Saat 21.00’de ise Türk pop müziğinin güçlü sesi Melike Şahin, Güllük Stadyumu’nda birbirinden özel şarkılarıyla hayranlarını selamlayacak. Şahin’in en yeni şarkılarını seslendireceği konserde, vatandaşlar Melike Şahin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edecek.