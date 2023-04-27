Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.MUĞLA (İGFA) -Çocukların doyasıya eğlendiği kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların zihinsel, bedensel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan Oyun Evi’nde 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Aktaş’ın da katıldığı programda çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları gösterilerin sunumunu yaptı.

Söylenen şarkılar, oynanan oyunlar ve gökyüzüne bırakılan balonlarla eğlenceli dakikaların yaşandığı program, çocukların oyun parkında eğlenmesinin ardından sona erdi.