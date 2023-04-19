Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, vatandaşların takdiriyle göreve geldiği 3’üncü döneminin 4’üncü yılında, tamamlanan ve planlanan projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Başkanlığı görevinin her döneminde, üreten ve yerel kalkınmayı önceleyen belediyecilik anlayışıyla sunduğu hizmetleri halka aktaran Başkan Tokat, düzenlenen 4. Hizmet Yılı Bilgilendirme Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Mürsel Alban, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda deprem bölgesine yönelik yapılan çalışmalar ve Milas’ta yürütülen doğalgaz çalışmalarında gelinen son nokta hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

“İyi niyetli, samimi ve açıklığa önem veren bir yönetim anlayışı gereği her yıl düzenli olarak halkımızın karşısına çıkıp hesap veriyoruz.” diye konuşan Başkan Tokat, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Son dönemde yaşanan olağanüstü şartlar, pandemi, yangınlar, depremler düzenli olarak sizlerle buluşmamızı ve bu anlamda hesap verme görevimizi yerine getirmemizi kısmen de olsa engelledi. Bu yıl ülkemizi sarsan deprem felaketi yaşadık. Günlerini sarkıtsak da belediyemizin avantajları, dezavantajları, olumlu ve olumsuz tabloları, yaptıkları ya da yapamadıkları, planladıkları ya da planlayamadıkları gibi temel konularda hem sizlerle hem de vatandaşlarımızla hasbıhal etmek için burada toplandık. Bu davete icabet ettiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Afet bölgelerindeki çalışmalara dikkati çeken Başkan Tokat, "Labranda Su Fabrikamız, deprem bölgesindeki afetzedelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için deprem bölgesine su sevkiyatlarını sürdürdü. Deprem bölgesine göndermek için 40 tane kıl çadır yaptırdık. Deprem bölgesine göndereceğimiz çadırlarda kullanmak üzere Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzce ranza, soba imalat işimizi tamamladık” diye konuştu.

Vatandaşların yakından takip ettiği doğalgaz çalışmalarında gelinen son durum hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Tokat, şunları kaydetti:

“Temmuz ayının sonu olarak verilen ilk sürede bir aylık daha bir uzama olabileceği belirtildi. 2022 yılında başlanılan doğal gaz çalışmalarına, 2023 yılı boyunca devam edilecektir. İlçemiz merkez mahallelerindeki doğal gaz yatırımlarının 2030 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 2022 yılında; 28 kilometre doğal gaz boru hattı yapılarak, 630 binada yaklaşık 6 bin konuta doğalgaz verilecek şekilde yatırım yapıldı. 2023 yılında; 30 kilometre yatırım yapılacak ve yaklaşık olarak 7 bin 500 konuta gaz verilecektir. 2023 yılında şehir giriş istasyonu imalatı da bitirilecektir".