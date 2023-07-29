Muğla'ya bağlı Milas’ta coğrafi işaretli Çaykama Böreği’nin tanıtımının yapıldığı kültür sanat festivali gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'ya bağlı Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Milas Belediyesi tarafından düzenlenen şenliğin birinci gününde en güzel çaykama böreği seçilirken, ikinci gün düzenlenen ‘Çaykama Yeme Yarışması’ renkli görüntüler oluşturdu.

Milas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Çaykama Böreği Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde 4 gün boyunca devam edecek olan festivalin ilk iki gününde kortej yürüyüşlerinin ardından ‘En Güzel Çaykama Böreği’ ile ‘Çaykama Yeme Yarışması’ gerçekleştirildi. Yarışmaların ardından Kuzey Osetya ve Bulgaristan ile Türkiye’nin çeşitli illerinden dansçıların katıldığı dans gösterileri gerçekleştirildi. Dans gösterileri izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

EN GÜZEL ÇAYKAMA’YI SEFERİYE ÖZBİÇER YAPTI

1. Uluslararası Çaykama Böreği Kültür Sanat Festivali kapsamında Milas’a bağlı Selimiye Mahallesi’nde düzenlenen şenliğin ilk gününde En Güzel Çaykama Böreği Yarışması gerçekleştirildi. Jüri karşısında sunumunu yapan yarışmacılar, birbirinden lezzetli gözüken tepsilerini beğeniye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda en güzel çaykama böreği yarışmasını Selimiye Mahallesi’nde ikamet eden Seferiye Özbiçer kazandı. Özbiçer’e ödülünü Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ile Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Güney takdim etti.

4 DAKİKADA 15 DİLİM BÖREK YEDİ

Festivalin ikinci gününde ise etkinlikler ve gösteriler kent merkezindeki Atapark Meydanı’nda gerçekleştirildi. En çok çaykama yemek için yarışmaya giren 11 yarışmacı, Çaykama Yeme Yarışması’nda kıyasıya yarıştı. 4 dakika süren yarışmada 15 dilim çaykama böreği yiyen Hamza Karabulut ödülün sahibi oldu.

Etkinlik, çeşitli ülkelerden gelen grupların katıldığı dans gösterileri ile devam etti. 1. Uluslararası Çaykama Böreği Kültür Sanat Festivali, bugün Ören’de, yarın Güllük Mahallesi’nde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.