Muğla'da Milas Belediyesi’nin hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerini desteklemek için başlattığı yüzde 50 Hibeli Silajlık Mısır Tohumu desteği kapsamında 13 mahalledeki 110 paket silajlık mısır tohumu, 55 üreticiyle buluştu.MUĞLA (İGFA) - Hayvancılık yapan küçük aile işletmelerini desteklemek amacıyla geçtiğimiz günlerde ‘Tohum Bizden, Hasat Sizden’ isimli bir proje başlatan Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, başvuru yapan ve hibe almaya hak kazanan çiftçilere yüzde 50 hibeli silajlık mısır tohumu desteği sağladı.

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Milas Ziraat Odası kayıt belgesi, hayvan varlık listesi ve kimlik fotokopisi ile şahsen yapılan başvuruların ardından hibe almaya hak kazanan 55 üretici, ürünlerini teslim aldı.

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Danişment, Etrenli, Eğridere, Ekindere, Karşıyaka, Derince, Hacıahmetler, Köşk, Karakuyu, Kızılcakuyu, Hisarcık, Çandır ve Kurudere mahallelerinde ikamet eden 55 üreticiye 110 paket silajlık mısır tohumunu teslim etti.

Yüzde 50 hibeli mısır tohumu desteklemesinden faydalanan ve ürünlerini ikamet ettikleri mahallelerde teslim alan vatandaşlar, Milas Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, “Üreticilerimize olan desteklerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda yürüttüğümüz buğday ve ata tohumları ile kışlık sebze fidelerimizin dağıtımının yanı sıra bugün silajlık mısır tohumunun dağıtımını da tamamladık. Üreticimize verdiğimiz destekler sürecek.” diye konuştu.