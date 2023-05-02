Milas Belediyesi’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlediği Bando Buffo eşliğindeki kortej yürüyüşü ve Moğollar konseri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla gün boyu bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.

Zengin repertuar ve kostümleri ile tanınan Bando Buffo ekibi, Milas’ın çeşitli mahallelerinde konser düzenledi.

Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yurttaşlarla bir araya gelen bando ekibi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasını sağladı.

Bando Buffo ekibi ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştiren vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Milas sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu ve bandonun coşkulu temposuna eşlik etti.

Anadolu rock müziğinin güçlü ekibi Moğollar ise, akşam saatlerinde Milas’ta yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Moğollar ekibi; Devlerin Aşkı, Dinleyiverin Gari, Namus Belası, Yolum Seninle, Bir Şey Yapmalı’ gibi birçok eserini seslendirdi.

Moğollar ekibine çiçek takdim eden Milas Belediye Başkan Vekili Cemil Zeybek, Moğollar ekibi ve konsere katılan vatandaşlara teşekkür ettikten sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.