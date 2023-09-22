Milas Belediyesi, üreticileri desteklemek için hayata geçirdiği % 50 Hibeli Kışlık Fide Desteği'nden faydalanan Bahçeburun, Kafaca, Epçe, Küçük Dibekdere, Kızılcayıkık ve Kırcağız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin üretim kayıplarını önlemek için teknik ziyarette bulunup, ilaç desteği sağladı.MUĞLA (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; brokoli, beyaz lahana, karnabahar ve kırmızı lahana fidesi için yüzde 50 hibe desteklemesinde bulunan Milas Belediyesi destekten faydalanan üyelere ziyaretlerde bulundu.

Üretim yapılan tarlaları ziyaret ederek ilaç desteğinde bulunan teknik ekip, sürdürülebilir tarımın önemine de değinerek üreticilere bilgilendirmelerde bulundu.

Çiftçilerin ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmelerine yardımcı olacak çalışmalara bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini belirten Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak, “Tarımsal desteklerle yerel üreticilerimize katkı sağlamayı, tarım sektörünün ve yerel ekonominin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat’ın da sıklıkla belirttiği gibi, tarımsal desteklerle yerel üreticilere katkı sağlamak, sadece tarım sektörünün büyümesine değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin kalkınmasına da olumlu etki sağlamaktadır. Bu tür desteklerin etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi uzun vadeli başarı için büyük önem taşımaktadır.” dedi.