Muğla’nın Milas ilçesinde yol kenarında başlayarak ormanlık alana yönelen orman yangını etkisini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarına katılan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangın hakkındaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.MUĞLA (İGFA) - Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarında başlayan yangının ilk dakikalarından itibaren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Milas Belediyesi filosundaki araçların ve arama-kurtarma ekibinin de görev aldığı söndürme çalışmalarına katılan Başkan Tokat, yangın hakkındaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Yangının, saat 15.00 civarlarında Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında başladığını dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Tokat, “Şu anda Bodrum Karayolu üzerinde bir otoparktayız ve yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse yangın etkisini artıracaktır. Şu anda bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge.” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Başkan Tokat, “Bu yangın, Milas-Bodrum Karayolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bizim bölgemiz yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen gelişiniz gidişiniz esnasında karayoluna sigara atmayın. Yangın, şu anda Akyol ve Kemikler Mahallesi’ni tehdit ediyor.” dedi.