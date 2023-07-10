Milas Yörük Obaları Derneği Başkanı Erkan Turgut ve Ortaköy Muhtarı Mehmet Aral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 11. Yörük Obaları Yörük Şöleni'ne destek veren Milas Belediyesi, yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük emek harcıyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi'nin desteğiyle Türbe Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşen 11. Yörük Obaları Yörük Şöleni tüm gün süren etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın yanı sıra çok sayıda konuğun katılım sağladığı yörük şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yörük Şöleni’nde konuşma yaparak vatandaşlara seslenen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; sözlerine geçtiğimiz günlerde vefat eden Muğlalı yöresel sanatçı İbrahim Ethem Yağcı’yı anarak başladı. “Kültürümüze çok önemli katkılar vermiş ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İbrahim Ethem Yağcı’yı saygı ve hürmetle anarak konuşmama başlamak istiyorum.” diye belirten Başkan Tokat, “Emekleri, özverisi, kültürümüz adına yaptığı her şey için kendisine minnettarız.” dedi.

MİLAS’IN İKİ BÜYÜK YAYLASINDAN BİRİ…

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılım sağlayan konuklara “hoş geldiniz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Tokat, Türbe köyleri hakkında yaptığı genel bilgilendirmede şunları söyledi:

“Türbe yaylası bizler için, Milas için çok önemli bir yerdir. Türbe, Milas’ın iki büyük yaylasından birisidir ve içerisinde birden fazla köyümüzü barındırmaktadır. Geyik Barajı’nın olduğu bir bölge içerisindedir. Çam künarı ile meşhurdur. Ev sahipliği yapan Türbe’de Ortaköy’ün yanında Olukbaşı, Çamlıyurt, Akkovanlık, Çallı köylerimiz de bulunmaktadır.”

Son bir yıl içerisinde Türbe köylerinde değerli muhtarlarımızın ve değerli halkımızın ortak çabaları ve bizlere olan güveni ile önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Tokat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TÜRBE’DE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE YERİNE GETİRDİK…”

“Adil bir şekilde bütün mahallelerimize hizmet dağıttık. Bu bölgeye takribi 50 bin metrekarenin üzerinde parke işi yapıldı. Yaklaşık olarak Olukbaşı’nda 5 bin, Çamlıyurt’ta 9 bin, Ortaköy’de 15 bin, Akkovanlık’ta 15 bin, Çallı 9 bin metrekare civarında parke imalatı yaptık. Vatandaşlarımıza son dönemde verdiğimiz sözleri büyük ölçüde yerine getirdik. Ortaköy’de çok amaçlı salon yaptık. Köy meydanında gerekli park ve merkezi düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Sekiz kilometre asfalt çalışması yaptık ve bir o kadar daha yapılmasını planlıyoruz. Yine bu bölgede gençlerimizi spora yönlendirecek halı saha projesini de hayata geçireceğiz.

Mahalli sanatçıların farklı yörelere ait seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar, oynanan oyunlarla keyifli bir ortamda gerçekleşen Yörük Şöleni, Grup Pusula konseriyle sona erdi.