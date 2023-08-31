Muğla'nın Milas ilçesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 3 farklı yerde 3 konsere ev sahipliği yaptı. Milaslılar; kent merkezinde Bilal Sonses, Güllük’te Tolga Çandar, Bafa’da Grup Pusula ile Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin 3 farklı noktasında konser düzenledi. Bafa, Güllük ve ilçe merkezindeki Atapark Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla konser alanlarına akın etti.

Milas’ın üç farklı bölgesinde eş zamanlı fener alayı gerçekleştirildi. Ellerinde bayraklar ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, Zafer Bayramı coşkusunu okudukları marşlarla dile getirdi. Sokakları kırmızı beyaza çeviren kortej yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu.

ATAPARK’TA BİLAL SONSES RÜZGARI

Fener alayının ardından Atapark Meydanı’nda Bilal Sonses sahneye çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sonses, en sevilen ve en yeni şarkılarını seslendirdi.

Sonses’e zeytin ve Türkiye’nin ilk AB Coğrafi İşaretli zeytinyağını hediye eden Başkan Tokat, burada yaptığı konuşmada, “Bundan 101 yıl önce atalarımız bizler için savaşıyorlardı. Bize bir gelecek bırakmak için; ülke, devlet ve mutlu bir hayat bırakmak için kendilerini feda ettiler ve çok büyük bir savaş kazandılar. Tarihin en meşru savunma savaşlarından birini kazanıp, Büyük Taarruz’da kurtuluşumuzu sağladılar. Başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi büyük bir hürmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ikinci yüz yıla kapı açmışken; Atatürk’ü, cumhuriyeti, bu zaferleri, milli bayramları daha iyi anlamak ve anlatmak zorundayız. Genç kardeşlerime ve Atatürk’ün çok güvendiği Türk kadınına büyük görev düşüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” dedi.

Konser, gecenin ilerleyen saatlerine dek devam etti.

GÜLLÜK’TE ÇANDAR, BAFA’DA PUSULA SAHNE ALDI

Milas’ın turistik mahallesi olan Güllük’te Türk halk müziği sanatçısı Tolga Çandar, Bafa’da ise Grup Pusula sahne aldı. Çandar’ın türküleri, Pusula’nın rock şarkılarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi. Milas Belediyesi’nin konserleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.