AK Parti İnegöl eski Başkanı Bülent Temelli, Cumhur ittifakını destekleme kararı alan Hüdapar üzerinden yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Millet ittifakının Hüdapar’ı ikna edemediğini iddia eden Temelli paylaşım yaptığı fotoğrafla iki parti arasında ki farkı anlattı.

Hüdapar’ın Cumhur ittifakını destekleme kararı almasının yankıları sürüyor. Muhalefet partilerinin HDP ile Hüdapar arasında ne fark var şeklinde ki açıklamalarını eleştiren AK Parti İnegöl eski Başkanı Bülent Temelli, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Bazı arkadaşlar 6+1'li Maşanın tüm liderlerinin tek tek görüşüp ikna edemeyip, Cumhur ittifakını destekleyeceğini söyleyen "Hüdapar ile HDP arasında ne fark var?" diyormuş. Gerçekten anlamak isterlerse farkı iki partinin miting fotoğraflarından anlayabilirler inşallah.” dedi.

Paylaşıma çok sayıda olumlu ve eleştirisel yorumlar yapıldı.