Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, 6'lı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 6'lı masada büyük bir kriz yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip bulmak için bir araya gelen 6'lı masa, 12'nci toplantının ardından anlaşamayınca dağıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kabul etmeyince masadan kalktı.
Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla 5 partiye düşen Millet İttifakı olağanüstü toplantı kararı aldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çağrısıyla toplanan masa üyeleri bundan sonraki sürece ele alacaklar.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.
Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
İyi Parti Lideri Meral Akşener ise olağanüstü toplantıya davet edilmedi.
Toplantının ardından masada kalan partilerin ortak bir açıklama yaparak ilerleyen süreci nasıl yöneteceklerini açıklaması bekleniyor.