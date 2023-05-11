Millet İttifakı partilerinin sandık kurulu üyeleri Anka Düğün salonunda gerçekleştirilen ortak eğitim programında bir araya geldiler. Yaklaşık 1200 sandık görevlisinin bir araya geldiği sandık kurulu eğitim semineri Av. Nilay Parlar tarafından verildi.

Millet İttifakı partileri ilçe başkanları ile Bursa milletvekili adaylarının katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Konuşmasını yapan Deva Partisi kurucu İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay, birlik ve beraberlik mesajları vererek şu şekilde konuştu: “Bugün buradaki birlikteliğimiz hem ‘’İnegöl’ümüzün hem de Türkiye’mizin devasına vesile olacaktır. Burada çok kıymetli Millet İttifakımızın mensuplarıyla birlikte çok güzel bir tablo ortaya koyduk. 14 Mayıs günü de sandıklarda görevlerimizi yerine getirerek bu tabloyu zaferle taçlandıracağız” dedi.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu yaptığı konuşmasında, Millet İttifakı ile farklılıklarımızın ortak paydada buluşulduğunda zenginlik kattığını belirterek, “Millet İttifakı sayesinde şunu gördük ki kim bu milletin kutsal değerlerini istismar ederek bir siyasi girişimde bulunursa millet buna topyekün olarak refleks gösterir ve farklı düşüncelerde de olsa bir araya gelerek buna karşı durur. Bu anlamda bizlerin yapmış olduğu müşterek noktalardaki bu birliktelik çok önemli. İşte bugün bu salonda bu birlikteliğin tablosundan öteye gerçekten arzu edilen yeniden büyük Türkiye’nin tablosunu görüyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Bengül Kavlan tüm insanların iyiliği ve huzuru için hep birlikte sandıklara sahip çıkacaklarını belirterek, “Genel başkanımız 13 cumhur başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu nün dediği gibi “Ahlakı, erdemi, insanlığı kaybederseniz, devleti yok edersiniz.” Devleti bilmeyenlere, devleti teslim ederseniz, devleti şirket gibi yönetmeye çalışır. Devlet şirket değildir, kimsenin de malı değildir. O yüzdendir ki dostlar bu topraklarda herkes için adaleti hâkim kılacak, tüm insanlar için iyiliği ve huzuru kılmak için hep birlikte sandığa sahip çıkacağız. Hak, hukuk, adalet kazanacak. Sevgi kazanacak. Türkiye baharına kavuşacak. 14 Mayıs’ta sandıklara sahip çıkarak huzur, güven ve barış dolu bir Türkiye’yi birlikte hediye edeceğiz. Birlikte güçlüyüz. Birlikte memleketimize baharı getireceğiz” dedi.

İyi Parti Bursa Milletvekili adayı Hasan Toktaş ise yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek, “İşte bugün burada çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Elbette biz sahada çalışıyoruz ancak bu işin neticesi siz değerli sandık kurulu üyelerimizin son bir gayretinden geçiyor. İnanıyoruz ki sahada yaptığımız çalışmaların neticesini ve milletin iradesini sandıkta doğru tecelli etmesi için sizler de elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Bu akşam burada sizlerden bir şey daha rica ediyorum. Şu güzel tabloyu telefonlarınızla öz çekim yapalım ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım. Paylaşalım ki milletimiz de Millet İttifakımızın tüm bileşenleriyle dimdik ayakta olduğunu ve artık değişimin seslerinden öteye kendisini de görsün.” dedi.

İyi parti Bursa Milletvekili adayı Orhan Özer ise şu şekilde konuştu: “Bu siyaseten benim ilk seçimim. Burada benden daha tecrübeli kıymetli yöneticilerimiz var. Biz de iyi niyetlerle bir yola çıktık. İnşallah birleşerek kazanacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez ise konuşmasına İstiklal marşının 3. kıtasını okuyarak başladı. Yaptığı konuşmada: “Bizim 2 olmazsa olmaz tartışmaya kapalı kırmızı çizgimiz vardır. 1. vatanın birliği ve bütünlüğü, 2. bayrak. Bu ikisinden asla vazgeçmeyiz” diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmasının sonunda sandık görevinin önemine değinen Erkan, “Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Sandıkta kazandığımız zaferi YSK’nın insafına bırakmayacağız” şeklinde bitirerek 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemiz ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ederek bitirdi.

Yapılan konuşmalardan sonra avukat Nilay Parlar tarafından sandık görevlilerine “Sandık Güvenliği ve Seçim Mevzuatı” konularında eğitim sunumu yapıldı.

Seher Yaşa