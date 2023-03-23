BAŞVURUDA BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında milletvekili aday adayı olmak için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Aytekin Torun’un, aday adayı olmadığı öğrenildi.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun milletvekili aday adayı olmak için ilçe başkanlığı görevinden 7 Kasım 2022 tarihinde istifa etmişti. İstifasını il başkanlığına sunan Torun yaptığı açıklamada, “2023 yılında gerçekleştirilecek, milletimizin ve devletimizin kader seçimi olduğunu düşündüğüm milletvekili genel seçimlerinde teşkilatıma ve davama hizmet etmeye aday adayı olarak devam etmek için istifa dilekçemi il teşkilatımıza sundum. Almış olduğum bu kararın önce teşkilatlarımız ve davamıza sonra şahsıma hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesini kullanmıştı.

MHP’de aday adaylığı başvuru süreci doldu. Milletvekili aday adaylığı için istifa eden Aytekin Torun, başvuru da bulunmadığı öğrenildi.