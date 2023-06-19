AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, baba ocağında Hıdrellezi kutladı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören Köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez kutlamalarına katılan Milletvekili Dönmez, hemşerileri ile bir araya geldi. Hıdrellez kutlamasına Dönmez’in yanı sıra; AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonunda misafirlere; pilav, ayran, yufka ikram edildi.