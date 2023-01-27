

AK Parti Bursa Millletvekili Avukat Vildan Yılmaz Gürel, silahlı saldırıya uğrayan meslektaşlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Gürel, saldırganın yakalandığını belirterek, "Avukat arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Meslektaşımız Furkan'ın durumu iyi ama tedbir amaçlı Şehir Hastanemizde bir süre gözlem altında tutulacak. Eşi ise iyi, kısa süre sonra taburcu edilecek. Geçmiş olsun diliyorum. Polis ekiplerimiz saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırganın hakkettiği cezayı alması için davanın takipçisi olacağız.