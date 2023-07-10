Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret ederek 50 bin TL bağışta bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Başkan Recep Günay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı ziyaret Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Milletvekilimiz Hasan Öztürk, 50.000 TL’lik bir bağışta bulunarak şehirde bir seferberlik başlamasının gerekliliğine vurgu yaptı ve tüm kenti Bursaspor’a destek olmaya davet etti. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.