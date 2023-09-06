İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, binlerce biyomedikal mühendisinin işsizlik sorununu TBMM’ye taşıdı.BURSA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak cevap vermesi talebiyle soru önergesi veren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Yasa gereği her 200 yataklı hastaneye 1 biyomedikal mühendisi atanması gerekiyor. 2023 Sağlık İş Gücü Hedefleri kapsamında 1100 biyomedikal mühendisine ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda gerekli istihdam gerçekleştirilecek mi?” diye sordu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde yaşanan zaman ve para kaybı ancak biyomedikal mühendislerinin hastanelerde etkin hale getirilmesiyle çözümlenebileceğini söyledi.

Türkoğlu'nun önergesindeki sorular şöyle:

1. Sağlık sektöründe biyomedikal mühendislerinin alım sayıları ve istihdam olanakları konusunda diğer bölümlere kıyasla ciddi bir fırsat eşitsizliği bulunmaktadır. Bu problemin giderilmesi için adil bir istihdam politikası oluşturulması gerekmektedir. Öte yandan sağlık sektörünün önemli bir parçası olan Biyomedikal mühendisleri, alımlarda "sağlık personeli" kategorisi dışında değerlendirilmektedir. Biyomedikal mühendislerinin mesleki tanımlarının gözden geçirilerek alımlarda bu tanımın kullanılması, daha uygun istihdam koşullarının oluşturulmasını sağlayabilir. Bahsedilen problemleri çözülmesine yönelik Sağlık Bakanlığınca oluşturulan bir plan var mıdır?

2. Şehir hastanelerinde biyomedikal mühendisliği birimleri taşeron firmalar tarafından idare edilmektedir. Atama bekleyen yüksek KPSS puanı almış çok sayıda Biyomedikal Mühendisi dururken devlet hastanelerinde çalışacak personelin taşeron firmalar tarafından tarafından belirleniyor olması hem mezunlar arasında fırsat eşitsizliği hem de bizim açımızdan mağduriyet oluşturmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için mevcut bir çalışma söz konusu mu?

3. Torba Yasalar içinde geçen "Her 200 yataklı hastaneye 1 biyomedikal mühendisi atanması" maddesi hayata geçirilecek mi? 2023 Sağlık İş Gücü Hedefleri kapsamında 1100 biyomedikal mühendisine ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda gerekli istihdam gerçekleştirilecek mi?

4. Biyomedikal mühendislerinin, biyomekanik, klinik mühendislik, mikroçip teknolojileri, nanoteknoloji, doku mühendisliği gibi alanlarda daha fazla istihdam edilmeleri sağlanmalıdır. Gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek adına bu alanlarda çalışmak isteyen biyomedikal mühendisleri için Sağlık Bakanlığınca sağlanması düşünülen istihdam imkanları var mıdır?