Zaman zaman Milletvekillerinin aldığı maaşlar tartışma konusu yaratıyor.

Yaklaşık 90 bin lira maaş alan vekiller, harcamaları sebebiyle aldıkları ücretin yetmediğini söylüyor.

Milletvekilleri özellikle yakıt veya diğer ulaşım giderleriyle birlikte konaklama maliyetlerinden yakınıyor.

Öyle ki bir dönem CHP'de milletvekilliği yapmış olan Gazeteci Barış Yarkadaş da bu isimlerden biri.

Yarkadaş, ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in YouTube'daki programına konuk olarak milletvekili seçildiği dönemde maddi durumunun şu anki durumuna göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

"Milletvekilliğim bittiğinde arabam hacizliydi bankaya inanılmaz borcum vardı ve bankalar artık bana kredi vermiyordu"

Yarkadaş, "Milletvekili seçildiğim gün bankada param vardı, arabam vardı, bireysel emekliliğim vardı. Borcum yoktu, şirketimde 12 kişi çalışıyordu. Tamamı sigortalıydı. Milletvekilliğim bittiğinde arabam hacizliydi bankaya inanılmaz borcum vardı ve bankalar artık bana kredi vermiyordu. Bireysel emekliliğimi bozdurdum ve milletvekilliğimde gerçekten fakirleştim." şeklinde konuştu.

Şu anda bir milletvekilinin emekli değilse 90 bin lira civarında bir ücret aldığını söyleyen Yarkadaş, "Eğer emekli milletvekiliyse artı 66 bin lira alır." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Yarkadaş, milletvekillerinin ayda en az 10 kere uçakla seyahat ettiğini ve Ankara'da haftanın 3 günü konakladığını aktardı.

"Ulaşım, konaklama ve yemek giderleri fazla: Maaşlar yetmiyor"

Yarkadaş, milletvekili maaşlarının bu giderlere yetmediğini söyledi.

Ankara'da ev kiralamadığı takdirde bir vekilin gecelik otel ücreti olarak minimum 2 bin lira ödeyeceğinin altını çizen Barış Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bir milletvekili İstanbul vekiliyse aynı zamanda Ankara’da da evi olmak zorundadır ya da otelde kalır. Ortalama kalabileceğin 4 yıldızlı bir otel şu anda 2 bin liranın altında değildir. Haftanın en az 3 günü otelde kalmak zorundasın ya da kendi evinde kalmak zorundasın."

"Öyle milletvekili arkadaşlar tanıdım ki günde 5 kez yemek yemek zorunda kalıyor"

TBMM yemekhanesindeki fiyatlara da değinen Yarkadaş, "Meclis’e gelen misafirlerini yemekhaneye götürüyor musun? Götürmek zorundasın. Şimdi Meclis’te yemek ucuz mu? Ucuz. TBMM’nin bir bütçesi var ve o bütçeden giderler karşılanıyor. Ve yapılıyor oradaki yemek maliyetine satılıyor, orası bir ticarethane değil doğal olarak kâr etmiyor. Öyle milletvekili arkadaşlar tanıdım ki günde 5 kez yemek yemek zorunda kalıyor. Şimdi milletvekilinin misafiri Niğde’den geliyor, 30 kişi. Götürmeyecek misin? Götürmezsen orada adam nasıl insan bu der." dedi.

"Ayda en az 10 kez uçağa biner, bilet parasının tamamını kendisi öder"

Milletvekillerinin çay, kahve ve katıldıkları düğünlerde de masraflarının olduğunu sözlerine ekleyen Yarkadaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Milletvekili seçildiğim gün bankada param vardı, arabam vardı, bireysel emekliliğim vardı. Borcum yoktu, şirketimde 12 kişi çalışıyordu. Tamamı sigortalıydı. Milletvekilliğim bittiğinde arabam hacizliydi bankaya inanılmaz borcum vardı ve bankalar artık bana kredi vermiyordu. Bireysel emekliliğimi bozdurdum ve milletvekilliğimde gerçekten fakirleştim. Şimdi tehlikeli konulara gireyim, milletvekili emekli değilse sadece vekil maaşını alır. Şu anda bildiğim kadarıyla 90 bin lira civarı. Eğer emekli milletvekiliyse artı 66 bin lira alır. Dünyanın en tehlikeli konusuna girdiğimin farkındayım, Kadıköy’de dayak yiyebilirim. Ayda en az 10 kez uçağa biner, bilet parasının tamamını kendisi öder. TBMM vekiline maaştan başka bir şey vermez. Onun adı da ödenektir zaten."

"Şimdi milletvekilinin misafiri Niğde’den geliyor 30 kişi, götürmeyecek misin?"

Bir milletvekili İstanbul vekiliyse aynı zamanda Ankara’da da evi olmak zorundadır ya da otelde kalır. Ortalama kalabileceğin 4 yıldızlı bir otel şu anda 2 bin liranın altında değildir. Haftanın en az 3 günü otelde kalmak zorundasın ya da kendi evinde kalmak zorundasın. En az 10 kere uçağa biniyor musun? Biniyorsun. Meclis’e gelen misafirlerini yemekhaneye götürüyor musun? Götürmek zorundasın. Şimdi Meclis’te yemek ucuz mu? Ucuz. TBMM’nin bir bütçesi var ve o bütçeden giderler karşılanıyor. Ve yapılıyor oradaki yemek maliyetine satılıyor, orası bir ticarethane değil doğal olarak kâr etmiyor. Öyle milletvekili arkadaşlar tanıdım ki günde 5 kez yemek yemek zorunda kalıyor. Şimdi milletvekilinin misafiri Niğde’den geliyor, 30 kişi. Götürmeyecek misin? Götürmezsen orada adam nasıl insan bu der. Çayını kahvesini ısmarlamak zorundasın.

"Ayda 40 düğüne gittiğimi bilirim: Çeyreği taktın, gittin geldin masraf"