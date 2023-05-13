Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Nusret Tosun, milli takıma davet edilen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

2022-2023 futbol sezonu sonrası gösterdikleri iyi performans sonrası Türk Milli Takımına davet edilen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı sporcularından Bernay Adıyaman, işitme engelli milli takım sporcuları Özlem Aktaş ile Büşra Doğruyol ve takımın Teknik Direktörü Ozan Çağrı Gül, Başkan Tosun’u ziyaret etti. Ziyaret esnasında sporculara hediyelerini takdim eden Başkan Tosun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

Genç sporcular Başkan Tosun’a desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Futbol İl Temsicisi Engin Toku’da hazırda bulundu.