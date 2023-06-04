Millî Eğitim Bakanlığı'na atanan Yusuf Tekin, Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi Mahmut Özer'den devralırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Ticaret Bakanlığı'nda görevi Mehmet Muş yeni bakan Ömer Bolat'a devrederken, Tarım Bakanlığı'nda da Vahit Kirişci görevini İbrahim Yumaklı'ya devretti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Mahmut Özer'den devraldı.

Bakan Tekin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 5 yıl önce duygusal bir veda ile aynı salonda bulunduğunu ifade ederek, "Tekrar merhaba. Şimdi yine aynı duygusallık içerisindeyim. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla tekrar burada salonda bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Gece gündüz demeden 7/24 saat çalışarak bu mücadeleyi sürdüreceklerini millette taahhüt ettiklerini belirten Tekin, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ne gerekiyorsa bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

2018'den itibaren Bakanlıkta görev yapanlara tek tek teşekkür eden Bakan Tekin, "Bayrağı onlardan devralmak bizlere bugün nasip olacak, inşallah daha ileriye doğru götürürüz. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Bakanlık görevi için Yusuf Tekin'i tebrik etti ve Allah'tan muvaffakiyetler dilyen Özer ise, "Bakanlık görevime başlarken tek duam vardı, girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli, dürüst, şeffaf, ilkeyi merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı Rabbimden bana nasip etmesi için dua etmiştim. Allah'ıma hamdediyorum, duamı kabul ettiği için ve bu süreçte yardım ettiği için" diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Yeni Bakan Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törenle devraldı.

Tunç, hizmetleri kesintisiz sürdüreceklerini belitirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefiyle açıkladığı ve sözünü verdiği adalete yönelik vaatleri, paylaşılan politikaları hayata geçirmenin gayretinde olduklarını söyledi. Bakan Tunç, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak, adalet hizmetlerinden en etkili şekilde yararlanması için çalışacaklarını belirtti.

Adalet Bakanlığı Devir Teslim Töreni https://t.co/yVQqxYHf8F — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) June 4, 2023

TİCARET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Bakanlıklarda günün yedinci devir teslim töreninde yeni Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, görevi Dr. Mehmet Muş'tan devraldı.

İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Bolat, 41 yıllık iş hayatında ekonominin bir çok kuruluşunda görevler yaptığını anımsatarak, sektörü çok iyi tanıdığını ve varolan sorunları hep birlikte çözeceklerinin sözünü verdi.

28. Dönemde görev alan tüm milletvekillerini de tebrik eden Bolat, Türkiye Yüzyılında güçlü bir ekonomi ile halkın refahı konusunda çok çalışacaklarını belirterek, cari açığı iyileştirmek ve döviz rezervini artırmak istediklerini söyledi. Bolat, pandemi döneminde ticaret piyasasında oluşan korkuları ve aşırı fiyat dalgalanmalarını tamamen ortadan kaldıracaklarını ve bu konuda fiyat istikrarını sağlamanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA DA DEVİR TESLİM TAMAMLANDI

Vahit Kirişci'nin sürdürdüğü Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yeni kabine üyesi Bakan İbrahim Yumaklı'ya devredildi.