Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi temaslarda bulunmak için Düzce’ye gelen Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’u makamında ağırladı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un Düzce'ye yaptığı ziyarette kentteki eğitim hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, eğitim yatırımlarına dair belediye olarak verdikleri desteklerden ötürü Bakan Yardımcısı Şensoy'a bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti.