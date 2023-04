Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Milli Güreşçileri; Yasemin Adar Yiğit ile Feyzullah Aktürk elde ettikleri Avrupa Şampiyonluğunun ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Başkan Yücel Yılmaz tarafından ödüllendirilirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Milli Gururları; Yasemin Adar Yiğit ile Feyzullah Aktürk, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan minderde zafer turu atarak Altın Madalya ile döndüler. Büyükşehir Belediyespor Kulübü, onların bu başarısını Milli Kuvvetler Caddesi’nin başından Büyükşehir Belediyesi binasına kadar gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşüyle kutladı. Yürüyüşü, Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlayan sporcuları belediyenin girişinde karşılayan Başkan Yücel Yılmaz, tebriklerini sundu. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı 2. Birleşimi’nde, mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri tarafından tebrik edilen güreşçilere, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından ödülleri takdim edildi.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORUZ”

Bu güzel karşılama için herkese teşekkür eden Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk “Biz orada en iyi şekilde ülkemizi temsil ediyoruz. Buraya döndüğümüzde sizler, bizleri onore ediyorsunuz. Allah razı olsun Yücel Başkanımızdan, ben bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transfer oldum. Bu süreçte ve her zaman yanımızda oldu. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

“DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın herkese nasip olmadığını söyleyen Mili Güreşçi Yasemin Adar “Feyzullah kardeşimle beraber biz bunu çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Benim bu 6’ıncı Avrupa Şampiyonluğum. Memleketime ve ülkeme hayırlı olmasını dilerim. Bize olan desteklerinden dolayı Yücel Başkanıma da çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Milli Sporcular için elinden gelen desteği gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

PEHLİVANLAR ŞEHRİ BALIKESİR

Çalışınca, özenince, ayrıntılara dikkat edince, birlik ve beraberlik içinde olunca başarıların gelmeye başladığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Her alanda olduğu gibi özellikle de spor alanında gençlerimizi çok destekliyoruz. Güreşbranşında iki örnek sporcumuz yanımda duruyor. Yelken branşında Avrupa Şampiyonu olan bir sporcumuz var onu da bir dahaki Meclislerimizden birinde ağırlayacağız. Federasyonlarımızı Balıkesir’e davet ediyoruz. Balıkesir; her şeyin yeşereceği bir Kuvayı Milliye ve Cumhuriyet şehri. Cumhuriyet’in tüm ilkelerine sahip çıkan, demokrasiyi tam benimsemiş yaptığı işi güzel yapan ahlaklı insanların şehri. Kurtdereli Mehmet Pehlivan ‘Ben her güreştiğimde arkamda Türk Milleti’nin gücünü hissederim.’ demiş. Pehlivanlar şehri Balıkesir’e iki sporcumuz da çok yakışıyor. Başarılarının devamını dilerim.” diye konuştu.