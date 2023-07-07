Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Milli İrade Meydanı projesi çerçevesinde bölgede şerit genişletme çalışması yapıyor.

Kocaeli Milli İrade Meydanı’nı cazibe merkezine dönüştürecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buradaki çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir, Milli İrade Meydanı’nda bulunan eski perşembe pazarı alanının çevresinde şerit genişletme çalışması yapıyor. Yayaların ve araçların daha rahat bir şekilde kullanımı için kent meydanı etrafındaki kaldırımlarda tretuvar sökümü ve terasman çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, bölgedeki trafik akışını daha akıcı ve güvenli hale getirecek.

Çalışma dahilinde, AK Parti İl Binası önündeki Ankara Caddesi 2 şeride, Gazanfer Bilge Bulvarı ise 4 şeride çıkarılacak. 350 metre uzunluğundaki şerit genişletme çalışmaları trafiği rahatlatırken, yayalar içinde yeni süpürge beton kaldırım ile Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan durağa da durak cebi yapılacak.