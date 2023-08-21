Torku Şeker Spor'un Tekerlekli Sandalye Badminton Milli sporcusu Emine Seçkin, Avrupa Şampiyonu oldu.KONYA (İGFA) - Hollanda'nın Rotterdam şehrinde  15-20 Ağustos 2023 tarihlerinde  yapılan  Olimpiyat oyunları gibi birçok branşında yer aldığı Avrupa Para Games  müsabakalarında Torku Şeker Sporlu Emine Seçkin, Tek Kadınlarda  final de  İsviçreli Rakibi İleriaRenggli' yi 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonluğunu 5. Kez kazandı.

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Milli takımda yer alan ve Konya Eğitim Kulübü sporcusu Ebru Gökşen ile de oynadığı  çift kadınlar  müsabakaları sonucunda  yarı-finalde  mağlup olarak bronz madalya da kalan sporcumuz Emine Seçkin, Olimpiyatlara bir adım daha yaklaştı.

BAŞKAN ERKOYUNCU: “HOLLANDA’DA BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİREN EMİNE SEÇKİN’İ KUTLUYORUM”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Emine Seçkin'in başarılı bir sporcu olduğunu belirterek açıklamasında, "Emine Seçkin  bizim olimpiyatlara gönderip orada madalya beklediğimiz bir sporcumuz. Maşallah  her turnuvadan madalyasız  dönmüyor.  Hollanda’da Avrupa Şampiyonu olarak Türk Bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okuttu. Hem ülkemizi  hem de Torku Şeker Spor kulübümüzü başarıları ile gururlandıran Emine Seçkin’in olimpiyatlara kadar başarılarına başarı katacağına inanıyorum" dedi.

MİLLİ TAKIM 3 ALTIN 11 BRONZ MADALYA İLE DÖNDÜ

Avrupa Engelli Spor Oyunlarının, Paris 2024 oyunları için puan yüksek verdiğini söyleyen Milli Takım Antrenörü  Ahmet Bozdam, "Sporcumuz  Paris'e adım adım yaklaşıyor. Şu anda dünya sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.  Mart 2024'e kadar yapılacak turnuvalardan en yüksek puanları toplamaya devam edeceğiz. Konya Eğitim Spor sporcumuz Ebru Gökşen ile Emine Seçkin bronz madalya alarak da yeni bir başarı içinde adım atmış oldular. Milli takımımız toplam da 3 altın 11 bronz madalya alarak şampiyonayı başarılı olarak kapatmış oldu" diye konuştu.