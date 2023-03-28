

A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam saat 21.45’de konuk edeceği Hırvatistan maçının ilk 11’i belli oldu.

Ayyıldızlı ekbimiz. EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 11 yıllık aranın ardından Bursa'da karşılaşmaya çıkacak. Mücadele öncesinde satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. İlk maçta Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Milli takım, Hırvatistan’ı da yenerek turnuvaya damgasını vurmaya çalışacak.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz maçın ilk 11’ini şu isimlerden oluşturdu:

Türkiye

Mert, Onur, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem, Enes Ünal

Hırvatistan

Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Musa, Perisic, Kramaric

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Bursa Büyükşehir Stadında oynanacak kritik maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.