Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Milli Gururları; Yasemin Adar Yiğit ile Feyzullah Aktürk, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Geçtiğimiz yıl da Avrupa Şampiyonluğunu göğüsleyen sporcuların, bu yılda minderde Türk Bayrağıyla zafer turu atması bekleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Milli Takım’da yer alan sporcularından; Yasemin Adar Yiğit ile Feyzullah Aktürk, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılmak için Hırvatistan’ın Zagreb şehrine gitmeye hazırlanıyor. 17-23 Nisan günleri arasında mindere çıkacak olan güreşçiler, ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil edecek.

YASEMİN 6. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU ALMAYA GİDİYOR

Serbest Stil Kadınlar Kategorisinde 76 kilogramda mücadele edecek olan Milli Gururumuz Yasemin Adar Yiğit, daha önce 5 kez göğüslediği Avrupa Şampiyonluğu madalyasını, 6. kez kazanmak için ter dökecek. 2020 Yaz Olimpiyatları’nda bronz madalya sahibi ve 2017 ile 2022 yılları Dünya Şampiyonluğu olan Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası’nın en güçlüleri arasında yer alıyor.

AKTÜRK, ALTIN MADALYAYI GÖĞÜSLEYECEK

Kurtdereli Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 24 yaşındaki Feyzullah Aktürk, Serbest Stil Erkekler Kategorisinde 92 kilogramda mindere çıkacak. Geçtiğimiz yıl Büyükler’de ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan Feyzullah Aktürk, büyük bir başarı elde ederek altın madalyanın sahibi olmuştu. Aktürk’ün, bu yılda aynı başarıyı elde etmesi bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcuları; Yasemin Adar Yiğit ve Feyzullah Aktürk’ün, şampiyonluk madalyasını alarak minderde Türk Bayrağıyla zafer turu atması bekleniyor.