UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı deplasmanda 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, üst üste 3. galibiyetini aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup etti. Tarihinde İzlanda’yı deplasmanda ilk kez yenmeyi başaran milliler, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10’a yükseltti.

Uluslar Ligi’nin 2024-2025 sezonuna Galler beraberliği ile başlayan Ay-yıldızlılar, ikinci haftada İzmir’de İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım, ekim ayında ise Uluslar Ligi mesaisine devam etti. 11 Ekim’de Samsun’da Karadağ’ı konuk eden Montella’nın öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrılırken, bugün de İzlanda karşısında hanesine 3 puan yazdırdı.

Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta sonunda Türkiye, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, Galler 8 puanla takibini sürdürdü. İzlanda, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Karadağ henüz puanla tanışamadı.

A Milli Futbol Takımı, grubun beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü sahasında Galler ile karşılaşacak.