IHF Erkekler Dünya Şampiyonası elemelerinde A Milli Erkek Hentbol Takımımız İtalya ile karşılaşacak.ANKARA (İGFA) -2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 1. turu kuraları Avusturya'nın Viyana kentindeki EHF Genel Merkezi'nde çekildi. Kasım ayında oynanacak eleme turunda A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile eşleşti.



1 veya 2 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk maç Türkiye'de, 4 veya 5 Kasım'da oynanacak ikinci maç ise İtalya'da oynanacak.



1. turu geçen beş takım; Litvanya, Ukrayna ve Belçika'nın da katılacağı 2. turda mücadele etmeye hak kazanacak.

Kura sonrası değerlendirmede bulunan A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, "Daha önceki grup elemesi şeklinde oynadığımız Dünya Şampiyonası elemelerinden farklı bir formatla oynayacağız. 2025 Dünya Şampiyonası'nda eleme aşaması, karşılıklı eleme maçları şekline dönüştü. İlk turdaki rakibimiz İtalya, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme müsabakaları gruplarında iyi maçlar çıkartan ve özellikle son iki sene içinde hem alt yapılarda, hem de A Milli Takım seviyesinde dikkat edilmesi gereken bir takım hüviyetinde. Fakat biz de kendimizden emin, son zamanlarda oyun konseptini geliştiren mücadele gücü yüksek bir takımız. Oynayacağımız bu iki maçta rakibimizi eleyerek Mart ve Mayıs aylarında oynanacak play-off maçlarına katılmak ilk önceliğimiz olacak." diye konuştu.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Eleme eşleşmeleri şöyle oluştu: