2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, play-off turu rövanş maçında Sırbistan'a 32-25 mağlup oldu.GİRESUN (İGFA) - Giresun'da oynanan ve Sırbistan'ın 33-24 kazandığı ilk maçın rövanşı Belgrad Sportski Centar Vozdovac salonunda oynandı.

Maçın ilk yarısını 16-15 önde kapatan Sırbistan, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak maçı 32-25 kazandı ve Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde etti.

İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şampiyona'nın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.