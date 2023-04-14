Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul Milletvekili aday tanıtım toplantısı için iftar yemeğinde bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul’daki Milletvekili aday tanıtım programı çerçevesinde Yeşilköy’deki bir otelde iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve Milletvekili adaylarının yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı. İftar sonrasında adaylar tanıtıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinde İstanbul il Başkanlığı olarak 39 ilçe 964 mahalle de kadın kollarıyla birlikte seçime hazır olduklarını söyledi.

“39 ilçemizde 964 mahallemizde kadın kollarımızla seçime hazırız”

Programda konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, “14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinde İstanbul il Başkanlığı olarak 39 ilçemizde 964 mahallemizde kadın kollarımızla seçime hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu seçimler bilinmelidir ki Türkiye vizyonu için tarihi bir fırsat olacaktır. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye’nin yarınlarda yarım kalmış hiçbir meselesi kalmayacaktır. Ben bu vesile ile milletvekili adaylarımıza ve teşkilatlarımıza üstün başarılar temin ediyorum. Diyorum ki aziz milletim Sıra sen de yap bir bozkurt dünya görsün. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum yüce Allah yar ve yardımcınız Olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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