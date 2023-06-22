ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazı yakınında bulunan enkazın kayıp denizaltına ait olduğunu ve içerisinde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan Titanik, yeniden gündeme geldi.

Titanik'in enkazını incelemek isteyen turistleri taşıyan denizaltı, Kuzey Atlantik'te kayıplara karıştı.

Dünyanın sayılı zenginlerinin para ödeyerek katıldığı bu etkinlik tam bir kabusa dönüştü.

Derin deniz keşifleri için insanlı denizaltılarla tur düzenleyen OceanGate Expeditions şirketi, denizaltının kaybolduğunu doğruladı.

Söz konusu denizaltı için pazartesi günü, hava araçlarının da destek verdiği geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

3 gündür devam eden çalışmalar sonuç verdi.

Yetkililer, Titanik'in enkazı yakınlarında bir enkaz buldu.

DENİZALTININ ENKAZI BULUNDU: 5 ÖLÜ

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, bulunan enkazın kayıp "Titan" isimli denizaltıya ait olduğunu belirtildi.

Denizaltının içinde bulunan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

İRTİBAT 1 SAAT 45 DAKİKA SONRA KESİLDİ

Dünyanın gündemini meşgul eden denizaltı ile temas, pazar günü yaptığı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

DENİZALTINDA İNGİLİZ MİLYARDER, PAKİSTAN'IN EN ZENGİN İNSANI DA BULUNUYORDU

Titanik'in enkazına giderken kaybolan denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlunun olduğu ortaya çıktı.

TİTANİK'İ GÖRMENİN BEDELİ KİŞİ BAŞI 250 BİN DOLAR

Titanik'in enkazını görmek isteyenler için zaman zaman küçük deniz araçlarıyla paralı turlar düzenleniyor.

3 bin 800 metre derinlikteki enkaza yapılan yolculuk için bilet ücreti yaklaşık 250 bin dolar.

Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere Titanik'in enkazına yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor.

DENİZALTINDA 70 İLA 96 SAAT ARASINDA YAŞAM DESTEĞİ BULUNUYORDU

Beş kişilik bir mürettebat için oksijen ile birlikte toplamda 96 saatlik yaşam desteğine sahip Titan, maksimum üç deniz mili hızında ilerleyebiliyor.

İçinde beş kişiyle birlikte kaybolan Titan adlı denizaltı, 670 cm x 280 cm x 250 cm boyutlarında ve 4 bin metre derinliğe kadar inebiliyor.