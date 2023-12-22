Genel seçimler öncesinde en düşük emekli maaşının 7 bin 500'e yükselmesi, emekliler arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı. Emekli maaşlarının enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığı gözlemlenmiş ve emekliler, maaşlarındaki erimenin etkisini aylar içinde yaşamıştı.

Bu sebeple Türkiye genelinde milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı sabırsızlıkla bekliyor. 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte zam oranları netlik kazanacak.

Yeni yıl, 31 Mart'ta Türkiye'nin sandık başına giderek yerel yönetimlerini belirleyeceği bir döneme denk geliyor. Bu seçim öncesinde, hükümet tarafından emeklilere beklenen bir haber duyuruldu.

65 yaş üstü emeklilere yönelik hazırlanan "indirimli özel kart" projesi 2024'te hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu projenin, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Hükümetin yerel seçim beyannamesinde de yer alması beklenen bu projenin, 65 yaşını dolduran emekli vatandaşlara yönelik olması öngörülüyor.

Proje kapsamında, 65 yaş üstü emeklilere sunulacak kartla şehirlerarası ulaşımda (otobüs, tren, uçak gibi) indirimler sağlanması, kültürel etkinliklerde (sinema, tiyatro, müze gezileri) avantajlar sunulması ve ekonomik tatil imkânları sağlanması düşünülüyor.

Ayrıca, kartın elektrik, su, telefon faturaları gibi alanlarda kolaylıklar getireceği ifade ediliyor. Projenin hayata geçirilmesi durumunda, özel kart için birçok bakanlıkla işbirliği yapılacak.